10.05.2026 08:58 "Größte Schande, die ich erlebt habe": Fans greifen Spieler an und verhindern eigene Meisterschaft

Das Derby zwischen Slavia Prag und Sparta Prag eskalierte am Samstag völlig: Kurz vor Abpfiff kam es zu einem Platzsturm, die Partie wurde abgebrochen.

Von Aliena Rein

Prag - Nur wenige Minuten war Slavia Prag von der vorzeitigen Meisterschaft in der tschechischen Chance Liga entfernt. Doch die eigenen Fans wussten das zu verhindern! Im Derby gegen den Erzrivalen Sparta Prag kam es zu einem handfesten Skandal: Kurz vor dem Abpfiff stürmten die Slavia-Anhänger den Platz, sorgten für einen Spielabbruch und griffen offenbar auch noch Spieler des Gegners an.

Anhänger von Slavia Prag stürmten kurz vor dem Abpfiff den Platz und sorgten für einen Spielabbruch im Prager Derby. © Kamaryt Michal/CTK/dpa Es lief die siebte Minute der Nachspielzeit, in einem hitzigen Derby mit zwei Platzverweisen gegen Slavia führten die Hausherren trotz doppelter Unterzahl mit 3:2 gegen ihren ärgsten Verfolger in der Chance Liga. Drei Minuten hätte Slavia noch überstehen müssen, um sich den achten Meistertitel vorzeitig zu sichern - dann griffen die Anhänger des Hauptstadtklubs ein. Sie stürmten zu Hunderten den Platz, bewaffnet mit Pyrotechnik und aus dem Boden gerissenen Eckfahnen, und warfen die Bengalos teilweise sogar in die Menge. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie unter anderem Gästekeeper Jakub Surovcik (23) in die Mangel genommen wird, etwas ins Gesicht bekommt und zu Boden geht. Fußball International Blutende Wunde und Schädel-Hirn-Trauma bei Nationalspieler: Unglaubliche Eskalation bei Real Madrid Die Spieler beider Teams flohen in die Katakomben, Sicherheitskräfte rannten auf den Platz, während der Stadionsprecher vergeblich versuchte, die Randalierer zurück auf die Ränge zu schicken. Das Spiel wurde daraufhin abgebrochen, das Ergebnis annulliert.

Die Spieler beider Teams waren beim Platzsturm noch auf dem Rasen. Gut zu sehen: Sparta-Torhüter Jakub Surovcik (23) wird von einem Hooligan umgegrätscht. © IMAGO / CTK Photo

Der Platzsturm beim Prager Derby im Video

Slavia Prag: Präsident Jaroslav Tvrdík entschuldigt sich für Ausschreitungen