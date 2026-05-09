09.05.2026 11:14 Unter Tränen und voller Liebe: Früherer Bundesliga-Profi spricht über den Tod seiner Frau

Rund zwei Monate nach dem Tod seiner Frau Ilona hat Eduard Löwen auf einer Pressekonferenz über die schwierige Zeit und seine große Liebe gesprochen.

Von Florian Mentele

St. Louis (USA) - Diese Worte gehen ganz tief unter die Haut! Im März ist Ilona, die Ehefrau des früheren Bundesligaprofis Eduard Löwen (29), im Alter von nur 29 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Knapp zwei Monate später hat der Mittelfeldspieler auf einer Pressekonferenz über die schwere Zeit, seine Gefühle und die Frau, die er über alles geliebt hat, gesprochen.

Eduard Löwen (29) spielt inzwischen bei St. Louis in der US-amerikanischen MLS. Vor rund zwei Monaten erschütterte der Tod seiner Ehefrau Ilona sein Leben. © CHRIS CARTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP "Nichts, was ich sagen würde, könnte ihr gerecht werden. Was sie mir bedeutet hat, lässt sich nicht in Worte fassen. Die Liebe, die wir geteilt haben, war etwas ganz Besonderes", erklärte Löwen vor dem Spiel seines Klubs St. Louis City gegen Colorado. Der Ex-Herthaner kämpfte dabei sichtlich mit den Tränen, atmete immer wieder kurz durch. Er habe sich aber nicht verpflichtet gefühlt, jetzt mit den Medien zu reden, sondern sich zunächst bewusst ausreichend Zeit genommen. Der ehemalige deutsche U21-Nationalkicker bedankte sich bei allen Unterstützern, die ihm in den vergangenen Wochen viel Kraft gegeben hätten, ehe er bewegende Einblicke in die Beziehung zu seiner Ilona teilte. Fußball International Zwischenfall vor Spitzenspiel: Trainer-Legende Sir Alex Ferguson ins Krankenhaus eingeliefert "Sie hat sich für mich aufgeopfert, es ging immer um mich. Selbst in der letzten Phase ihres Lebens hat sie sich immer um mich gekümmert und sich um mich gesorgt. (…) Ich habe nie eine Person getroffen, die ihrer inneren und äußeren Schönheit auch nur nahekam", schwärmte der 29-Jährige. Schon in jungen Jahren war bei seiner Frau ein gutartiger Hirntumor festgestellt worden. Ab 2024 litt sie dann an gesundheitlichen Problemen, ehe eine Untersuchung die erschütternde Krebsdiagnose brachte.

Eduard Löwen (29) und seine Ehefrau Ilona (†29) waren seit 2019 verheiratet. © Screenshot/Instagram/FC Augsburg

Der Fußball hilft Eduard Löwen, aber seine Perspektive hat sich verändert