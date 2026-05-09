Kuriose Feuerlöscher-Eskapade! Ex-BVB-Star sprüht sich aus dem Kader

Marseille (Frankreich) - Wenn die Party etwas überschäumt! Pierre-Emerick Aubameyang (36) ist von seinem Klub Olympique Marseille für das anstehende Ligaspiel gegen Le Havre aus dem Kader gestrichen worden. Der Grund dafür ist aber offenbar ziemlich kurios. Im Mittelpunkt: ein Feuerlöscher.

Pierre-Emerick Aubameyang (36) spielt inzwischen bei Olympique Marseille - und sorgte dort vergangene Woche mit einem Feuerlöscher für Wirbel. © MIGUEL MEDINA / AFP

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, hat sich der ehemalige BVB-Stürmer am Donnerstagabend nämlich im Trainingszentrum seines Klubs ausgelassen vergnügt.

Insgesamt rund zehn OM-Teamkollegen, darunter der Gabuner, sollen eigentlich ohne böse Absicht, dafür aber mit sehr heiterer Stimmung im Gepäck durch die Räumlichkeiten gezogen sein.

Irgendwann sei der 36-Jährige auf die Idee gekommen, sich einen Feuerlöscher zu schnappen und dessen Inhalt auf einem Bett sowie einigen Gegenständen zu entleeren.

Blöderweise handelte es sich demnach um das Schlafgemach von Bouabdellah Tahri (47). Der frühere Leichtathlet kümmert sich seit Dezember 2024 als Spielerbetreuer um die Kicker von Marseille und war an diesem Abend als Aufsicht für die Einhaltung der Ausgangssperre auf dem Trainingsgelände zuständig.

Der Aufpasser fand die Aktion leider überhaupt nicht witzig und verpetzte Aubameyang laut dem Bericht bei der Vereinsführung.