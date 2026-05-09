Kuriose Feuerlöscher-Eskapade! Ex-BVB-Star sprüht sich aus dem Kader

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Der ehemalige BVB-Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang wurde nach einer Feuerlöscher-Aktion auf dem Trainingsgelände von Olympique Marseille suspendiert.

Von Florian Mentele

Marseille (Frankreich) - Wenn die Party etwas überschäumt! Pierre-Emerick Aubameyang (36) ist von seinem Klub Olympique Marseille für das anstehende Ligaspiel gegen Le Havre aus dem Kader gestrichen worden. Der Grund dafür ist aber offenbar ziemlich kurios. Im Mittelpunkt: ein Feuerlöscher.

Pierre-Emerick Aubameyang (36) spielt inzwischen bei Olympique Marseille - und sorgte dort vergangene Woche mit einem Feuerlöscher für Wirbel.
Pierre-Emerick Aubameyang (36) spielt inzwischen bei Olympique Marseille - und sorgte dort vergangene Woche mit einem Feuerlöscher für Wirbel.  © MIGUEL MEDINA / AFP

Wie die französische Sportzeitung "L'Équipe" berichtet, hat sich der ehemalige BVB-Stürmer am Donnerstagabend nämlich im Trainingszentrum seines Klubs ausgelassen vergnügt.

Insgesamt rund zehn OM-Teamkollegen, darunter der Gabuner, sollen eigentlich ohne böse Absicht, dafür aber mit sehr heiterer Stimmung im Gepäck durch die Räumlichkeiten gezogen sein.

Irgendwann sei der 36-Jährige auf die Idee gekommen, sich einen Feuerlöscher zu schnappen und dessen Inhalt auf einem Bett sowie einigen Gegenständen zu entleeren.

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Blöderweise handelte es sich demnach um das Schlafgemach von Bouabdellah Tahri (47). Der frühere Leichtathlet kümmert sich seit Dezember 2024 als Spielerbetreuer um die Kicker von Marseille und war an diesem Abend als Aufsicht für die Einhaltung der Ausgangssperre auf dem Trainingsgelände zuständig.

Der Aufpasser fand die Aktion leider überhaupt nicht witzig und verpetzte Aubameyang laut dem Bericht bei der Vereinsführung.

Pierre-Emerick Aubameyang entschuldigt sich für Feuerlöscher-Aktion

Bei Borussia Dortmund entwickelte sich Pierre-Emerick Aubameyang (l.) zwischen 2013 und 2018 zum Top-Stürmer. (Archivfoto)
Bei Borussia Dortmund entwickelte sich Pierre-Emerick Aubameyang (l.) zwischen 2013 und 2018 zum Top-Stürmer. (Archivfoto)  © Maja Hitij/dpa

Anschließend musste der Ex-Borusse am Freitagmittag zum Rapport bei den Klubbossen von Olympique antreten, die ihn anschließend für den Auswärtsauftritt am Sonntag (21 Uhr) bei Le Havre suspendierten.

Immerhin soll sich der Bundesliga-Torschützenkönig von 2016/17 inständig bei der Vereinsführung und Tahri für den getriebenen Schabernack entschuldigt haben. Er wollte lediglich für "etwas Stimmung sorgen", wie eine Quelle der L'Équipe erzählte.

Sonst läuft es für Aubameyang zum Karriereabend in Marseille eigentlich gut. Der Routinier gehört auch im gehobenen Fußballalter noch zum Stammpersonal bei den Südfranzosen und steuerte diese Saison 13 Tore und zehn Vorlagen in wettbewerbsübergreifend 40 Partien bei.

Titelfoto: MIGUEL MEDINA / AFP

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