Groß, größer, Ndiaye: Neben ihm sieht Haaland aus wie ein Zwerg!

London (Großbritannien) - Wenn ein ganz Großer plötzlich ganz klein wirkt! Im Netz macht ein erfrischendes Kabinenfoto die Runde. Darauf zu sehen sind gleich mehrere Superstars, die jedoch zumindest körperlich in einer ganz anderen Liga spielen.

Auf " X " (vormals Twitter) kursiert ein aus London stammendes Kabinenfoto des bei Weltklub Manchester City spielenden norwegischen Superstars, das ihn in Begleitung von drei weiteren Männern zeigt.

Ein über alle Maßen durchtrainierter, großgewachsener Ausnahmeathlet, der seine Gegner auf dem Feld in aller Regelmäßigkeit technisch wie physisch in die Schranken weist.

Der Dritte im Bunde ist Basketball-Ikone Mamadou Ndiaye (30). Der Senegalese, der seine Karriere mittlerweile an den Nagel gehängt hat, misst unfassbare 2,29 Meter und überragt seine Fußballer-Kollegen um Welten.

Nur der schmächtige portugiesische Offensivmann Silva ist mit seinen 1,73 Metern selbst für Fußballerverhältnisse eher klein.

Kein Wunder also, dass die ungleichen Sportler in den sozialen Medien für mächtig Aufsehen sorgten und gleichzeitig Überflieger Haaland zumindest einmal in einem nicht übermächtigen Licht erscheint.