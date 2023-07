Gute Nachrichten aus Kroatien! Edwin van der Sar ist außer Lebensgefahr

Für Edwin van der Sar war es bisher ein bewegtes Jahr. Erst am 1. Juni trat der Ex-Torhüter von seinem Posten als Geschäftsführer bei Ajax Amsterdam zurück. Elf Jahre war er für den Klub in offizieller Funktion tätig, seit 2016 als Klub-Boss.

"Edwin liegt immer noch auf der Intensivstation, ist aber stabil. Er ist nicht in Lebensgefahr. Jedes Mal, wenn wir ihn besuchen, ist er kommunikativ. Wir müssen geduldig abwarten, wie sich seine Situation entwickeln wird", schrieb sie.

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam, für den van der Sar 312 Mal im Tor stand, teilte eine Nachricht seiner Frau Annemarie van der Sar (50), die bei ihrem Mann in Kroatien ist.

Anfang Juli kam die Schocknachricht: Während eines Urlaubs in Kroatien erlitt der Ex-Nationaltorhüter der Niederlande Gehirnblutungen und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Edwin van der Sar spielte nicht nur für Ajax, sondern auch für Juventus Turin, Fulham und Manchester United. (Archivbild) © Emmanuel DUNAND / AFP

Hauptsächlich aus privaten Gründen gab der Ex-ManUnited-Star seinen Posten auf, kam aber der Bitte nach, bis zum 1. August die Verantwortung weiterzutragen, bis ein Nachfolger bestimmt werden kann.



Inoffiziell sind aber wohl auch sportliche Gründe ausschlaggebend. Die Saison 2022/23 hatte Ajax Amsterdam als Dritter der niederländischen Eredivisie beendet und blieb damit ohne Titelgewinn.

Der dritte Platz ist für das Bayern München der Niederlande ein gefühlter Abstieg, die Stimmung im Verein also gar nicht gut. Man verzichtete sogar auf eine Meisterfeier der erfolgreichen Damen-Mannschaft, weil die Herren so schlecht waren. Die Situation war also stressig.

Laut schlaganfallbegleitung.de ist das Risiko für einen Schlaganfall bei einem stressreichen Leben um 73 Prozent erhöht.

Es ist nicht auszuschließen, dass der ständige Leistungsdruck, welcher den Körper unter ständigen Stress aussetzt, den medizinischen Notfall Van der Sars begünstigt hat.