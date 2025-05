"Habe nur noch halben Kopf": Fan donnert mit Knie voll gegen Elfer-Helden

Nailsworth (England) - Wenn pure Freude und großer Schmerz ganz nah beieinander liegen! Der englische Fünftligist Southend United steht im Finale um die Rückkehr in den Profifußball, was Elfer-Held Gus Scott-Morriss (28) jedoch mit einer deftigen Beule am Kopf bezahlt haben dürfte.