Flick setzt nicht mehr auf ihn: Barça sägt Marc-André ter Stegen ab

Marc-André ter Stegen (33) arbeitete sich bei Barcelona zurück auf den Platz, doch nun könnte seine Zeit in Spanien enden. © CESAR MANSO/AFP

Der frischgebackene spanische Meister soll den 33-Jährigen "loswerden" wollen und daher aktiv zum Verkauf anbieten, wie die Tageszeitung AS berichtet.

Demnach hätte Vereinspräsident Joan Laporta (62) den Abgang in einem Vorstandstreffen bereits abgesegnet. Der Barça-Boss bevorzuge eine Verpflichtung von Joan García (24), der aktuell noch beim Stadtrivalen Espanyol zwischen den Pfosten steht.

Das soll sich jedoch zeitnah ändern. Laut Mundo Deportivo besitzt der Schlussmann eine Ausstiegsklausel in Höhe von 25 Millionen Euro. Auch Manchester City sei interessiert, die Blaugrana befänden sich allerdings ganz klar in der Pole-Position und stünden kurz vor dem Vollzug.

Dahinter soll Wojciech Szczesny (35) in die Rolle des erfahrenen Backups schlüpfen, während ter Stegen abgegeben werden soll. Nach AS-Infos glaubt man in Barcelona nach drei Operationen am rechten Knie und mehreren schweren Verletzungen an einen zeitnahen Leistungsabfall beim gebürtigen Mönchengladbacher.

Hansi Flick (60) wird in dem Bericht zwar nicht explizit genannt, das "gesamte Trainerteam" habe jedoch inzwischen Zweifel am Niveau der deutschen Nummer eins.