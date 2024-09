Hass im Derbi Madrileno: Real-Spieler jubelt vor Atletico-Fans, die wollen ihm an den Kragen!

Madrid (Spanien) - Große Aufregung um das alljährliche Derbi Madrileño : Mitte der zweiten Halbzeit stand der Fußball für eine gute Viertelstunde nicht mehr im Mittelpunkt. Der Hass der Atlético-Fans entlud sich an einem Real-Akteur, d as Spiel musste unterbrochen werden!

Schiedsrichter Mateo Busquets Ferrer (30) schickte beide Teams in die Kabinen. Erst nach gut einer Viertelstunde hatte sich die Situation beruhigt und die Teams durften den Rasen wieder betreten.

Atlético-Ultras zogen sich Sturmmasken auf und wollten das Spielfeld stürmen, zahlreiche Feuerzeuge flogen in Richtung des Real-Torhüters. Die von Courtois angezündete Situation drohte zu eskalieren!

Nach der 1:0-Führung durch Éder Militão (26) jubelte der Belgier genüsslich in Richtung der Heimfans im rappelvollen Civitas Metropolitano. Die gezielte Provokation vor dem Block der verhassten Heimfans hatte Folgen:

Kurz darauf müssen Courtois und alle anderen Akteure in die Kabine, bevor sich die Fan-Wut auf den Platz überträgt. © OSCAR DEL POZO / AFP

Anschließend rückte wieder der Sport in den Vordergrund und in einer turbulenten Schlussphase kam es so, wie es kommen musste!



Atléti übte Rache und schlug zurück: Ángel Correa (29) düpierte mit einem tiefen Laufweg den deutschen Nationalspieler Antonio Rüdiger (31) und schob zum umjubelten Ausgleich ein (90.+5).

Doch das Tor fand zunächst keine Anerkennung, Abseits! Es dauerte gut eine Minute, ehe der VAR die Richtigkeit des Tores bestätigte und das Stadion abermals in Ekstase versetzte.

Doch noch war nicht Schluss: Der euphorisierte Marcos Llorente (29) stieg überhaupt gegen einen Real-Gegner ein und sah Glattrot - der Schlusspunkt eines denkwürdigen Hass-Derbys (1:1).