Horror während EM-Spiel: Weltfußballer überfallen und verletzt!

Altavilla Vicentina (Italien) - Ein normaler Fußball-Abend endete für den ehemaligen italienischen Weltfußballer Roberto Baggio (57) in einem Horror-Erlebnis. Während er mit seiner Familie das EM-Spiel zwischen Italien und Spanien am Donnerstagabend verfolgte, wurden sie in ihrem eigenen Haus von Kriminellen überfallen!