Jetzt reicht es! Cristiano Ronaldo will Ex-Klub verklagen

In der Saudi Pro League machte Ronaldo in vier Spielen bereits sechs Tore. (Archivbild) © Fayez Nureldine / AFP

Ronaldo, dem laut Gazzetta dello Sport bei Juve 31 Millionen Euro netto pro Jahr zustanden, ist nicht der Erste, der nun Druck auf den Klub macht, um endlich in voller Höhe bezahlt zu werden.

Paulo Dybala, der 2022 von Juve zu AS Rom wechselte, konnte bereits eine außergerichtliche Einigung erzielen und sein ausstehendes Gehalt von drei Millionen Euro einfordern.

Bei CR7 dreht es sich aber um 19,9 Millionen Euro netto, was für den Klub offenbar nicht so einfach zu stemmen ist. Ronaldo wandte sich offiziell an Anwälte, die in seinem Auftrag relevante Dokumente von der Staatsanwaltschaft in Turin anforderten, um nun Nägel mit Köpfen zu machen.

Gut für ihn. Dann kommt auf die 200 Millionen Euro pro Jahr, die er laut heute in der Wüste kassiert, noch eine kleine eiserne Reserve obendrauf, falls die 100 Millionen Unterschriftsbonus schon aufgebraucht sind.