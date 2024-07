Übernimmt jetzt unser Weltmeister-Macher? Jogi Löw flirtet mit England-Job!

England - Heuert unser Weltmeister-Macher jetzt bei den "Three Lions" an? Nach dem Aus von Gareth Southgate (53) als Trainer der englischen Nationalmannschaft brodelt auf der Insel die Gerüchteküche um seine Nachfolge - und vor allem deutsche Trainer scheinen hoch im Kurs zu stehen. Nun soll Joachim Löw (64) seinen Hut in den Ring geworfen haben.