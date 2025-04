Drittes Kind ist da: Wer zeigt uns hier stolz sein Baby-Glück?

Liverpool (Vereinigtes Königreich) - Im Sommer des vergangenen Jahres hatte er das Mutterland des Fußballs in Ekstase versetzt, im Finale der Europameisterschaft war der Traum vom nächsten großen Titel seit 1966 jedoch vorbei.

"Willkommen auf der Welt, unsere neue kleine Prinzessin, Misty Celine Pickford - unsere Herzen sind gerade doppelt so groß geworden", gab der 31-jährige Schlussmann die Geburt von Nachwuchs Nummer drei auf der Social-Media-Plattform Instagram bekannt.

Denn wie der Torhüter des heimischen Premier-League-Klubs FC Everton am späten Mittwochabend verriet, sind seine Frau Megan (29) und er klammheimlich erneut Eltern geworden.

Der 31-Jährige ist zum dritten Mal Papa geworden. (Archivbild) © DARREN STAPLESAFP

Seit 2017 steht der 1,85 Meter große Torhüter beim FC Everton unter Vertrag, absolvierte seitdem 262 Pflichtspiele für den Stadtrivalen des FC Liverpool. Für die englische Nationalmannschaft lief er bislang 71-mal auf.

Im Trikot der "Three Lions" hatte er bei der Europameisterschaft 2024 - an der Seite von Ex-BVB-Profi und Real-Madrid-Star Jude Bellingham (22) sowie Bayern-Knipser Harry Kane (31) - Englands größten Erfolg seit 1966 angepeilt. Der Endspiel-Triumph im Berliner Olympiastadion war ihm und seiner Mannschaft allerdings nicht vergönnt gewesen.