Da lachen ja die Hühner(streifen): Dreister Fan kassiert schon vor Eröffnung Stadionverbot

Liverpool (England) - Zur kommenden Saison 2025/26 öffnet der FC Everton offiziell die Tore seines neuen Stadions direkt am Fluss Mersey. Ein selten dämlicher Fan des englischen Erstligisten wird allerdings nie in den richtigen Genuss des fortschrittlichen Wohnzimmers kommen.

Am 17. Februar öffnete das Bramley Moore Dock Stadion bereits für ein Test-Event im Rahmen eines Freundschaftsspiels seine Pforten. © Paul ELLIS/AFP

Ein 62-jähriger Anhänger der "Toffees" kassierte nämlich bereits Monate vor der feierlichen Eröffnung mit dem ersten Premier-League-Spiel ein lebenslanges Stadionverbot, wie das Liverpool Echo berichtet.

Dabei überführte sich der Mann höchstselbst eines entsprechenden Vergehens. Während eines U18-Freundschaftsspiels zwischen Everton und Wigan am 17. Februar, das testweise schon mal in der neuen Heimstätte ausgetragen wurde, klaute der Besucher eine Portion panierte Hühnerstreifen - und filmte sich dabei.

In dem Video, das anschließend in den sozialen Netzwerken kursierte, steht der Zuschauer an einem Essensstand der Arena. "Hier kommt der gute Mann", sagt der spätere Übeltäter, als ein Mitarbeiter ihm die Mahlzeit bringt.

"Kann ich noch einen schwarzen Kaffee mit Zucker haben, bitte?", fragt er daraufhin die Servicekraft, die sich umgehend erneut auf den Weg macht.

Die Gelegenheit nutzt der Everton-Fan eiskalt aus: "Adios, Amigo!", murmelt er dabei noch für die Kamera. "Offiziell der erste Mann, der etwas im Bramley Moore Stadion klaut. Gott liebt uns", scherzt der Dieb.