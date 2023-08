Jürgen Klopps Liverpool mit Fehlstart! Top-Spieler mächtig sauer auf ihn

Mohamed Salah tat im Spiel mal wieder das, was von dem Ägypter kennt: Zaubern. Der Pass auf Luis Diaz (26), der zum zwischenzeitlichen 1:0 traf, wird in keiner Saison-Rückschau fehlen.

Denn nicht nur Klopps Sommerneuzugänge Alexis Mac Allister (24) und Dominik Szoboszlai (22) gaben ihre Pflichtspielpremiere, sondern auch der Coach der Gegner, Mauricio Pochettino (51), stand für die Londoner zum ersten Mal in der Premier League an der Seitenlinie.

Das erste Pflichtspiel in der neuen Premier-League-Saison war ein Spiel der Premieren.

Der FC Liverpool kam in London gegen den FC Chelsea am Sonntag nicht über ein 1:1 hinaus.

Mohamed Salah (31, l.) spielt seit 2017 unter Jürgen Klopp. © MOHD RASFAN / AFP

Später erhöhte Salah sogar auf 2:0, aber der Treffer wurde vom VAR kassiert.

Nachdem Chelsea noch in der ersten Halbzeit ausglich und ebenfalls einen Treffer wegen des VAR hergeben musste, lief in der zweiten Hälfte bei Klopps Offensive kaum noch was zusammen.

Der Deutsche reagierte in der 77. Minute und wechselte Harvey Elliott (20) ausgerechnet für den Künstler Mohamed Salah ein.

Der 31-Jährige war alles andere als einverstanden. Frustriert lief der Offensiv-Star vom Platz, riss das Tape von seiner Hand und schmiss es vor die Trainerbank. Er verließ den Platz, ohne Klopp abzuklatschen.

Der Clip wurde auf "X" geteilt.