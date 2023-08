"Du musst das verf****e Shirt festhalten": Klopp platzt bei Autogramm-Panne der Kragen!

Der späte Stich ins Liverpooler Herz hatte offenbar gesessen, denn unmittelbar darauf drang ein Video an die Öffentlichkeit, in dem sich der frühere BVB-Übungsleiter von seiner eher schroffen Seite präsentierte.

Mit den "Reds" befindet sich der gebürtige Stuttgarter derzeit auf Vorbereitungstour in Singapur und musste dabei am Donnerstag eine bittere 3:4-Pleite gegen seinen alten Rivalen aus München hinnehmen.

Sofort entschuldigte sich der Trikotbesitzer ehrfürchtig für den Fauxpas. Immerhin schien Klopp seine Signatur in der Folge trotzdem auf die Spielkleidung gesetzt zu haben.

Für den Premier-League-Giganten geht es jetzt wieder zurück in die Heimat. Schon am Montag (20 Uhr) steht in Preston der nächste Test gegen Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98 an.

Anschließend starten die "Reds" am Sonntag (17.30 Uhr) mit einem richtigen Kracher in die Saison. Zum Auftakt reist der 19-fache Meister nämlich an die Stamford Bridge zum FC Chelsea.