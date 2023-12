Kontrovers! Kamerun nominiert 17-Jährigen für Afrika-Cup - dieser sieht aber "etwas" älter aus

Limbe (Kamerun) - Am 13. Januar startet in der Elfenbeinküste der Afrika-Cup . 24 Nationen kämpfen dann einen Monat lang in 52 Spielen um den wichtigsten Pokal des afrikanischen Fußballs . Die Teams melden nun ihre finalen Kader. Kamerun sorgte dabei für eine Kontroverse.

Die Nationalmannschaft Kameruns gilt als Favorit für den Afrika-Cup 2024. (Archivbild) © Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP

Der Fußballverband Kameruns gab am Donnerstag seinen Kader für den Afrika-Cup bekannt. Dabei fiel ein Name auf, der in Europa gänzlich unbekannt ist: Nathan Douala (17).



Douala wurde laut Angaben des kamerunischen Fußballverbandes 2006 geboren und wird daher mit erst 17 Jahren für Kamerun in der A-Nationalmannschaft debütieren. So weit, so gut.

Seltsam wird es jedoch, wenn man nach Bildern des jungen Talents sucht, die nur schwer zu finden sind.

Wenn man aber doch eines findet, erblickt man ein Gesicht, das nicht aussieht wie 17, sondern eher wie 40!

Der Afrika-Cup, der stets für Überraschungen gut ist, kennt laut "Marca" keine Altersgrenzen nach oben oder unten. Es gibt also eigentlich keinen Grund, das Alter eines Spielers zu fälschen.