Choupo-Moting nicht für Afrika-Cup nominiert! Auf zwei Bayern-Stars muss Tuchel aber verzichten

München - Derzeit erholen sich die Stars des FC Bayern von den Strapazen der vergangenen Wochen und Monate, ab 2. Januar wird wieder trainiert. Außerdem stehen ab Mitte des Monats der Afrika-Cup und die Asienmeisterschaft an.

Eric Maxim Choupo-Moting (34) bleibt in München. © Uwe Anspach/dpa

Für Trainer Thomas Tuchel (50) bedeutet das vor allem einen Einschnitt: Er muss trotz des sowieso extrem dünnen Kaders auf Akteure verzichten.

Während Eric Maxim Choupo-Moting (34) durchaus überraschend nicht im Aufgebot Kameruns steht und somit an der Säbener Straße die Fußballschuhe schnüren wird, werden die Abwehrspieler Min-jae Kim (27) und Noussair Mazraoui (26) für Südkorea beziehungsweise Marokko auf dem Rasen stehen.

Beide werden somit zum Start der Rückrunde - der FC Bayern trifft am 12. Februar in der Bundesliga auf die TSG 1899 Hoffenheim (Freitag, 20.30 Uhr) - und in den Wochen danach nicht zur Verfügung stehen.

Die Asienmeisterschaft in Katar findet vom 12. Januar bis zum 10. Februar statt, der Afrika-Cup wird vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfenbeinküste ausgetragen.

Bouna Sarr wäre wohl der dritte Spieler im Bunde gewesen, fehlt dem Senegal und damit auch dem Rekordmeister allerdings verletzt. Der 31-Jährige hatte sich Anfang Dezember im Training einen Riss des vorderen Kreuzbands im linken Knie zugezogen.