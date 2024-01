Jürgen Klopp in Gefahr? Liverpool-Fans wollen diesen Mann an der Seitenlinie!

Liverpool (Vereinigtes Königreich) - Vergangene Woche schockte die furchtbare Nachricht die Fußballwelt: Trainerlegende Sven-Göran Eriksson (75) ist schwer an Krebs erkrankt und hat nach eigener Aussage nur noch ein Jahr zu leben. Ein letzter großer Wunsch könnte dem Schweden aber noch erfüllt werden: den FC Liverpool zu coachen.

Sven-Göran Eriksson (75) war von 2001 bis 2006 Chef-Trainer der englischen Nationalmannschaft. © ADRIAN DENNIS / AFP

Der schwer kranke Eriksson trainierte in seiner erfolgreichen Karriere viele große Klubs und Teams. Fast sechs Jahre stand er beispielsweise an der Seitenlinie der Three Lions und machte dort Ex-Liverpool-Star Steven Gerrard (43) zum Kapitän.

Wenn es nach dem Schweden ginge, hätte er die Liverpool-Legende gerne auch an der Anfield Road betreut.

"Ich habe immer davon geträumt, Manager von Liverpool zu sein, und das wird nicht passieren", sagte die Trainerlegende in einem Interview mit Sky Sport.

Diese Chance könnte sich nun aber tatsächlich bieten! Die Fans des Klubs von Jürgen Klopp (56) haben ihren Club dazu aufgefordert, Eriksson beim kommenden Wohltätigkeitsspiel im März gegen Ajax Amsterdam einzusetzen.

Eriksson sei zusammen mit seinem Sohn ohnehin bereits als Zuschauer eingeladen gewesen, doch als er im britischen Frühstücksfernsehen "Good Morning Britain" am Montag gefragt wurde, ob er die Chance wahrnehmen würde, war die Antwort eindeutig:

"Wenn das Angebot kommt, sage ich natürlich ja. Das ist mein Traum" - und strahlte dabei über beide Ohren.