Vier Stunden bis zum Abpfiff! Unwetter-Chaos bei Klub-WM lässt Trainer toben

Ein aufziehendes Gewitter in Charlotte sorgte für eine Mega-Unterbrechung beim Klub-WM-Spiel zwischen dem FC Chelsea und Benfica Lissabon. © ANGELA WEISS / AFP

"Für mich persönlich ist das kein Fußball. Es sind bereits sieben, acht, neun Spiele, die sie unterbrochen haben", wütete der Coach. "Ich denke, es ist ein Witz, um ehrlich zu sein. Das ist kein Fußball. Das ist nichts für uns."

Der Italiener stellte gar die gesamte Austragung in den USA infrage: "Wenn man sieben oder acht Spiele unterbricht, bedeutet das, dass das wahrscheinlich nicht der richtige Ort ist, um diesen Wettbewerb durchzuführen", schimpfte Maresca weiter.

Tatsächlich war die Partie zwischen Chelsea und Lissabon erst die sechste unterbrochene während des Turniers, problematisch war das für die Londoner aber trotzdem: Nach 86 Minuten Spielzeit, die Blues führten mit 1:0, ging es für die Profis in die Kabine, die Zuschauer wurden aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen.

Denn in den USA greifen bei Gewitter teils strikte Regeln für Outdoor-Veranstaltungen. Blitzt und donnert es in einem Radius von acht Meilen (etwa 13 Kilometer), wird das Event unterbrochen, bis eine halbe Stunde lang keine Blitze mehr in besagtem Radius zu sehen sind.