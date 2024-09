Knie-OP bei ter Stegen! Saison-Aus für deutschen Nationalkeeper?

Barcelona - Schwerer Rückschlag für den deutschen Nationaltorhüter Marc André ter Stegen (32). Der Keeper hat sich hat am Sonntag eine schwere Verletzung zugezogen und könnte monatelang ausfallen. Der klare 5:1-Auswärtssieg des FC Barcelona beim FC Villareal geriet damit ins Hintertreffen.

Kurz vor der Halbzeitpause musste der deutsche Nationalkeeper Marc André ter Stegen (32) nach einer Abwehraktion verletzt ausgewechselt werden. © Alberto Saiz/AP/dpa

Kurz vor der Pause kam es zur verhängnisvollen Situation: Bei einem gegnerischen Eckball fischte ter Stegen den Ball aus der Luft, trat unglücklich mit dem rechten Bein auf und musste behandelt werden.

Der Torhüter lag anschließend auf dem Rasen, hatte sichtlich Schmerzen im Knie, musste behandelt und per Trage abtransportiert werden.

Wie ESPN unter Bezug auf spanische Medien schreibt, kam der Torwart in ein Krankenhaus in der Nähe. Am Montagmittag bestätige Barcelona die schlimmsten Befürchtungen:

Ter Stegen hat sich die Patellasehne im rechten Knie gerissen und soll noch am Nachmittag operiert werden. Im Raum steht eine Ausfallzeit von bis zu acht Monaten, was faktisch dem Saison-Aus gleichkäme.

"Wir sind sehr glücklich über den Sieg, aber in Wahrheit traurig, weil ich glaube, dass es sich um eine schwere Verletzung handelt", machte auch Barcelonas deutscher Trainer Hansi Flick (59) aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Flick muss in der nächsten Zeit auf ter Stegens spanische Ersatzleute, Iñaki Peña (25) und Ander Astralaga (20) bauen.