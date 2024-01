"Körperlicher Verfall": Lewandowskis Zukunft in Barcelona offener denn je?

Barcelona (Spanien) - Harte Kritik am einst besten Stürmer der Welt! Seit rund eineinhalb Jahren weilt Robert Lewandowski (35) beim FC Barcelona , doch dort ist er längst nicht mehr unumstritten. Im Gegenteil, Barça soll darüber nachdenken, ihn zu verkaufen - weil sein "körperlicher Verfall" begonnen habe!

Andere Sportler wären froh, wenn sie Torquoten wie Robert Lewandowski (35) in dieser Saison hätten, für den Polen hingegen sind 13 Tore in 28 Spielen eher enttäuschend. © David Ramirez/DAX via ZUMA Press Wire/dpa

Der FC Barcelona befindet sich in der Krise: In der Liga rangiert der amtierende spanische Meister bereits acht Punkte hinter der Spitze, im Pokal flog der Klub im Viertelfinale raus, im Supercup setzte es eine Klatsche von Real Madrid.

Deshalb soll bei den Katalanen nun alles auf den Prüfstand gestellt werden, wie das lokale Portal El Nacional berichtete. Das gilt auch die Spieler - und insbesondere Robert Lewandowski!

Nachdem der Pole in seiner ersten Saison beim FC Barcelona auf Anhieb als Torschützenkönig von LaLiga glänzte und so zum ersten Meistertitel seit 2019 beitrug, taucht Lewandowski in dieser Saison geradezu ab.

Gerade einmal (für seine Verhältnisse) 13 Tore in 28 Spielen gelangen dem früheren Stürmer des FC Bayern, womit er die Erwartungen der Klubbosse enttäuscht.

Laut El Nacional hätten die Verantwortlichen um Präsident Joan Laporta (61) gar seinen "körperlichen Verfall" bemerkt - und seien sich deshalb über seine Zukunft beim katalanischen Klub im Unklaren!