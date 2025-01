Kündigung kurz vor Anpfiff! Erstliga-Klub setzt Trainer vor die Tür

Liverpool (England) - Nicht die feine englische Art! Dank eines 2:0-Heimerfolgs gegen Fußball-Drittligist Peterborough United zog der FC Everton am gestrigen Donnerstagabend in die dritte Runde des FA Cups ein. Doch überschwängliche Freude über das Weiterkommen wollte im Lager des kriselnden Premier-League-Klubs nicht so richtig aufkommen, hatten die Toffies nur kurz vor Anpfiff der Pokal-Begegnung Chefcoach Sean Dyche (53) völlig überraschend vor die Tür gesetzt.