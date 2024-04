Kuriose Klausel für Ex-SGE-Star Kamada: Vertrags-Verlängerung gegen 100 Euro bei Lazio!

Rom - Nach vier Jahren im Trikot von Eintracht Frankfurt wechselte Offensivstar Daichi Kamada (27) im vergangenen Sommer zu Lazio Rom. Ob er in der kommenden Saison für die Italiener spielt, entscheidet der Japaner dank einer kuriosen Klausel einzig und allein selbst!

Obwohl der Kontrakt mit Lazio am Saisonende ausläuft, könnte Kamada gegen eine Zahlung für 100 Euro, dem Bruchteil seines Stundenlohns, eigenmächtig seinen Vertrag verlängern.

Deswegen quält sich der offensive Mittelfeldspieler dieser Tage mehr denn je mit Wechselgedanken. Gut aus Sicht des Japaners: Er hat alle Zügel in seiner Hand, eine Klausel macht's möglich!

Selbst ausgelassen jubeln konnte Kamada nur einmal: Am 3. Spieltag erzielte er den Siegtreffer über den SSC Neapel. Es ist bis heute sein einziges Tor im Lazio-Trikot, für die SGE hatte er deren 40 erzielt.

Sowohl in der Serie A als auch der Champions League absolvierte Kamada lediglich 36 Prozent aller möglichen Einsatzminuten, dabei war er bis auf eine Rückenblockade über wenige Tage nie ernsthaft verletzt.

So richtig glücklich geworden ist Ex-SGE-Kicker Daichi Kamada bei seinem neuen Klub Lazio Rom noch nicht.

Im Trikot von Lazio Rom läuft es für den Japaner bisher mehr schlecht als recht. © OSCAR DEL POZO / AFP

Bei der Vertragsgestaltung in der heiligen Stadt unterzeichnete der 27-Jährige zunächst nur für eine Saison, jedoch mit der Option für drei weitere!

Lazio-Sportdirektor Angelo Mariano Fabiani (62) erklärt bei Tuttomercatoweb:

"Er hat eine bestimmte Art von Vertrag, in dem er darum gebeten hat, ein Jahr bei Lazio zu spielen und sich die Option vorzubehalten, zu bleiben oder nicht. Er kann die Option der Klausel wahrnehmen, Lazio kann wenig dagegen tun. Die Klausel läuft am 30. Mai aus und nur er kann sie ziehen."

Wer auf diese außergewöhnliche Idee kam, ist nicht bekannt. Klar ist dagegen: Ein Verbleib Kamadas in Rom würde nicht am Geld scheitern, sondern an der Rolle und den Perspektiven des Japaners.



Längst sollen andere internationale Klubs und Vereine aus der Bundesliga am früheren Shootingstar ihr Interesse bekundet haben - Kamada wäre nach dem 30. Mai ablösefrei zu haben.