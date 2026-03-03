Meterhohe Flammen: Stadion von Pokal-Sensation in Brand gesteckt

In der Nacht zu Dienstag brannte es am Stadion des englischen Klubs FC Macclesfield. Es soll sich um Brandstiftung handeln.

Von Florian Mentele

Macclesfield (England) - Im Januar feierte der FC Macclesfield einen der größten Erfolge der Vereinsgeschichte, als der englische Fünftligist den amtierenden Sieger Crystal Palace aus dem FA Cup warf. Jetzt wurde der Klub allerdings von einem Brandanschlag erschüttert.

Videos in den sozialen Netzwerken sollen den Brand am Stadion des FC Macclesfield zeigen.
Videos in den sozialen Netzwerken sollen den Brand am Stadion des FC Macclesfield zeigen.  © Screenshot/X/NewsifyUK

Das teilte der Verein aus der Grafschaft Cheshire in der Nacht zum Dienstag selbst in einem Statement mit. Demnach sei es am späten Abend bzw. frühen Morgen am "Leasing.com"-Stadion zu einer "mutmaßlichen Brandstiftung" gekommen.

Man habe umgehend die Einsatzkräfte verständigt, die sich anschließend um das Feuer gekümmert hätten. Videos in den sozialen Netzwerken zeigten später, wie meterhohe Flammen auf dem Gelände der Arena in die Höhe schossen.

Den Anwohnern der 50.000-Seelen-Stadt rund 30 Kilometer südlich von Manchester riet der Klub, den Bereich "trotz verständlicher Besorgnis" zu meiden, die Fenster bestenfalls geschlossen zu halten und die Feuerwehrleute nicht zu behindern.

"Wir möchten allen versichern, dass die Lage unter Kontrolle ist, es keine Verletzten gibt und die Ermittlungen zur Brandursache bereits laufen", hieß es in der Mitteilung weiter.

Wie die britische Boulevardzeitung "The Sun" berichtet, war der Einsatz mit zwei Löschfahrzeugen gegen 4.30 Uhr am Dienstagmorgen beendet. Die Feuerwehr habe zudem bestätigt, dass ein Nebengebäude des Fanshops gebrannt habe.

FC Macclesfield will die Ermittlungen zum Feuer abwarten

Dem FC Macclesfield gelang Anfang des Jahres eine riesige Überraschung im FA Cup.
Dem FC Macclesfield gelang Anfang des Jahres eine riesige Überraschung im FA Cup.  © Martin Rickett/PA Wire/dpa

Außerdem würden erste Untersuchungen darauf hindeuten, dass "das Feuer vorsätzlich gelegt wurde", so ein Polizeisprecher demzufolge.

Macclesfield möchte auf weitere Mitteilungen verzichten, solange die Ermittlungen noch laufen.

Die "Silkmen" aus der fünftklassigen National League North erlangten Anfang des Jahres internationale Bekanntheit, als ihnen in der dritten Runde des FA Cups mit einem 2:1-Sieg gegen den Premier-League-Klub Crystal Palace eine der größten Pokalüberraschungen in der Geschichte des englischen Fußballs gelang.

In der vierten Runde endete die Reise des Underdogs dann allerdings nach einer knappen 0:1-Niederlage gegen den FC Brentford.

