Kurz nach Nationenwechsel: Schlammschlacht zwischen Ex-DFB-Kicker und neuem Verband!

Syrien - Ist seine Karriere in einer anderen Nationalmannschaft schon wieder vorbei, bevor sie überhaupt angefangen hat? Mahmoud Dahoud (28) gab erst kürzlich bekannt, dass er in Zukunft für Syrien anstatt Deutschland auflaufen will. Doch jetzt reiste er vor seinem ersten Spiel schon wieder ab - und liefert sich ein Social-Media-Duell mit dem Verband ...