Kurz nach Verlobung: Ex-Jugendnationalspieler (†24) verliert Kampf gegen Krebs

Seit vielen Jahren hatte sie Cull auf seinem harten Weg begleitet. "Du hast bis zum Schluss gekämpft, mein Schatz. Ich weiß, du hast alles getan, was du konntest, um zu bleiben, und obwohl du so sehr gelitten hast, hast du weitergemacht, dafür werde ich dir ewig dankbar sein, du hast nie aufgegeben, Gott hatte einfach seine eigenen Pläne."

"Gestern habe ich mein ganzes Leben verloren, meinen Verlobten, meinen Seelenverwandten, meine Person, meine ganze Welt ... Ich habe immer gehofft und gebetet, dass dieser Tag nie, nie kommen würde. Wahrer Herzschmerz ist real, mein Herz tut körperlich weh und ich habe noch nie so einen Schmerz gespürt."

Das teilte seine Partnerin Daisy Morrison (22) am Freitag auf Instagram mit. Besonders tragisch: Erst vor wenigen Wochen verlobten sich die beiden!

Dabei feierte das Paar erst im August seine Verlobung: Am Tag vor einer wichtigen Operation hielt Cull um Morrisons Hand an, sie sagte Ja. Auch den Segen der Kirche ließen sich die beiden bereits geben.

In guten wie in schlechten Zeiten: Ben Cull (†24) und Daisy Morrison (22). © Bildmontage: Screenshot/Instagram/daismorrison, Screenshot/Instagram/cull_ben

Der Engländer hatte eine vielversprechende Fußballkarriere vor sich - er durchlief die Jugendmannschaften des damaligen Premier-League-Klubs FC Southampton und schaffte es sogar in Englands U16-Nationalmannschaft, für die er 2013 im Alter von 14 Jahren sein Debüt gab.

Doch 2016 erhielt Cull mit gerade einmal 17 Jahren seine erste Krebsdiagnose. Rund ein Jahr später galt er als krebsfrei, seine Fußballkarriere musste er nach seiner Erkrankung allerdings 2018 an den Nagel hängen. Seither an seiner Seite: Daisy Morrison.

2019 kehrte der Krebs jedoch zurück. Seitdem kämpfte Cull mit voller Kraft gegen die Krankheit, teilte seine Reise immer wieder auf Instagram.

Seine letzte Botschaft an seine Follower: "Bitte habt Mitgefühl mit jedem, den ihr trefft, denn ihr habt keine Ahnung, welche Probleme sie an diesem Tag hatten! Das Leben ist in keiner Weise fair."