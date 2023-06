11.06.2023 18:15 Für "Kindheitstraum": Lässt Kylian Mbappé die EM 2024 in Deutschland sausen?

PSG-Star Kylian Mbappé denkt offenbar über die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris nach und könnte dafür die EM 2024 in Deutschland ausfallen lassen.

Von Florian Mentele

Paris - Die Europameisterschaft 2024 könnte ohne einen der größten Stars des Kontinents stattfinden! Der französische Nationalspieler Kylian Mbappé (24) soll über die Teilnahme an einem heimischen Großevent nachdenken, das sich zeitlich mit dem Turnier in Deutschland kaum vereinbaren lässt. Im Moment befindet sich Kylian Mbappé (24, r.) mit der "Équipe Tricolore" auf Länderspielreise. © BERTRAND GUAY/AFP Das verriet der erst am Samstag ins Amt gewählte Präsident des französischen Fußballverbandes Philippe Diallo (59) im Zuge seiner Ernennung, wie die Sportzeitung L'Équipe berichtet. Demnach sprach der Funktionär bei der Veranstaltung auch über die Olympia-Ambitionen des Superstars von Paris Saint-Germain. "Wir müssen das beste Team zusammenstellen und wir alle haben einen Namen im Kopf, der unseren Ehrgeiz verzehnfachen würde", so der 59-Jährige. "Kylian Mbappé hat sich bereits zu diesem Thema geäußert. Er möchte mitmachen." Fußball International Peinlicher TV-Patzer nach Messi-Wechsel: David Beckham "hat für uns Englisch gelernt" Das Olympische Fußballturnier im Rahmen der Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris findet vom 24. Juli bis 10. August statt. Zuvor läuft die EM 2024 vom 14. Juni bis 14. Juli. Zwischen dem Finale des europäischen Kräftemessens und dem Olympia-Start würden also nur zehn Tage liegen. Darüber hinaus beginnt die Saison in der französischen Ligue 1 schon am 16. August und damit wiederum nur wenige Tage nach dem angesetzten Olympia-Endspiel. Kylian Mbappé träumt von der Teilnahme an den Olympischen Spielen In der vergangenen Saison erzielte Kylian Mbappé (24, r.) 29 Treffer für PSG und wurde damit Torschützenkönig der Ligue 1. © FRANCK FIFE/AFP "Fußball steht manchmal in einem schlechten Verhältnis zu den Olympischen Spielen. Aber die Tatsache, dass diese in Paris stattfinden, verpflichtet uns", erklärte Diallo. Und er fügte an: "Mbappé ist ein Rekordjäger und er könnte mit einer Goldmedaille Geschichte schreiben. Es wird schwierig, die EM, die Olympischen Spiele und die Ligue 1 nacheinander zu spielen. Aber wir haben Olympia seit einem Jahrhundert nicht mehr bei uns gehabt." Schon 2021 bezeichnete der pfeilschnelle Knipser die Teilnahme gegenüber der L'Équipe als "Kindheitstraum". Fußball International Ekelhaft! Star von Inter Mailand wird nach Finale furchtbar rassistisch beleidigt "Es ist nicht der größte Wettbewerb im Fußball, aber Sie müssen solche Spiele in ihrer Karriere gespielt haben", sagte der Weltmeister von 2018. "Als ich 2012 die Olympischen Spiele in London sah, wurde mir die Bedeutung dieses globalen Wettbewerbs bewusst." Generell wirken bei Olympia nur U23-Auswahlen mit, allerdings dürfen zusätzlich drei ältere Spieler nominiert werden. 2021 in Tokio weigerten sich zahlreiche Klubs, ihre Leistungsträger abzustellen. Frankreich schied bereits in der Vorrunde aus. Kau vorstellbar, dass PSG seinem Ausnahmekönner zwei kräftezehrende Turniere in so kurzer Zeit erlauben würde. Mbappé müsste sich also höchstwahrscheinlich für ein Großevent entscheiden.

Titelfoto: BERTRAND GUAY/AFP