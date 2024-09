Lionel Messi überrascht Teamkollegen mit rührender Nachricht!

Montevideo (Uruguay) - Bewegender Moment! Nach mehr als 17 Jahren und insgesamt 143 Einsätzen endete die Karriere von Luis Suárez (37) in der uruguayischen Nationalmannschaft vergangene Nacht. Mit Dauergrinsen verabschiedete sich der Stürmer zunächst von seinen Fans, doch dann tauchte ein anderer Superstar auf der Stadion-Leinwand auf.

Luis Suárez (37, M.) wurde nach seinem letzten Spiel für Uruguay an der Seite seiner Familie verabschiedet. © DANTE FERNANDEZ / AFP

Das torlose Unentschieden der "Celeste" in der WM-Quali gegen Paraguay blieb am Freitagabend (Ortszeit) nur eine Randerscheinung, im Mittelpunkt standen die Verdienste des langjährigen Weltklasse-Knipsers, der unter der Woche seinen Rücktritt angekündigt hatte.

Gemeinsam mit seiner Familie genoss der 37-Jährige die rührende Zeremonie, als kein Geringerer als Lionel Messi (37) plötzlich über den Bildschirm des Estadio Centenario in Montevideo flackerte.

"Hallo Dickerchen", scherzte der vierfache Weltfußballer zum Einstieg, ehe er seinem Kollegen eine emotionale Botschaft zukommen ließ.

"Ich wollte dabei sein und dieses Video an einem so bedeutsamen Tag für dich, deine Familie, die Menschen in Uruguay und die Fußballfans im Allgemeinen aufnehmen", erklärte der amtierende Weltmeister.



"Ich hatte das Glück, an deiner Seite zu sein, und ich weiß, wie schwer es war, diese Entscheidung zu treffen, denn ich weiß, wie viel es dir bedeutet hat, für die uruguayische Nationalmannschaft zu spielen", fügte "La Pulga" an.