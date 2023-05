Deutsche Unterstützung für Klopp? Liverpool will Schmadtke als Sportdirektor!

Jörg Schmadtke (59) kann rund zwei Dekaden Erfahrung in der Bundesliga vorweisen. Wartet jetzt eine ganz große Aufgabe auf ihn? © Julian Stratenschulte/dpa

Wie der britische Telegraph zuerst berichtete, hat der Premier-League-Spitzenklub Jörg Schmadtke (59) als Nachfolger von Julian Ward (41) an der Angel.

Der ehemalige Profi, der bereits 2012 als Scout an die Merseyside gekommen war und das Amt seit vergangenen Sommer bekleidet, hatte im November seinen Abschied zum Saisonende angekündigt.

Schmadtke wiederum arbeitete zuletzt von 2018 bis Januar 2023 als Geschäftsführer Sport beim VfL Wolfsburg. Anschließend erklärte er seine Manager-Karriere eigentlich für beendet.

"Ich mache das alles nun schon so lange und habe für mich gemerkt, dass es an der Zeit ist, dieses Kapitel zu beenden. Es gibt noch andere Dinge im Leben, die ich machen möchte. Da denke ich in erster Linie an meine Frau, meine Familie, die viele Jahre zurückstecken mussten", sagte der 59-Jährige damals im Kicker-Interview.

Er hielt sich aber gleichzeitig auch eine Hintertür offen: "Es kann sein, dass ich es nach drei Monaten nicht mehr aushalte oder, viel schlimmer, dass meine Frau mich wieder rausjagt."