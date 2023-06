Single, Album, Tour: Man-United-Legende Eric Cantona macht jetzt Musik!

Marseille (Frankreich) - Ballvirtuose, Schauspieler - und jetzt auch Musiker? Wenn Eric Cantona (57) nicht gerade per Kung-Fu-Tritt auf Zuschauer losging oder Schuhe nach Mitspielern warf, verzauberte er die Fans von Manchester United Mitte der 1990er Jahre mit seiner unnachahmlichen Spielweise und herausragenden Toren. Doch die Frankreich-Legende ist nicht nur auf dem Rasen ein echtes Multitalent.

Auf dem Platz war Eric Cantona (57, M.) kaum zu stoppen, nun will er die Musikbranche im Sturm erobern. (Archivfoto) © GERRY PENNY / AFP

Am Freitag veröffentlichte der inzwischen 57-jährige Ex-Profi seine erste Single mit dem Titel "The Friends We Lost".

In dem melancholischen Stück nimmt seine raue Stimme die Hörer zu den Klängen von Klavier und Streichern mit auf eine tiefgründige Reise über die Vergänglichkeit des Lebens.

"Und es geht um die Zeit, die wir verschwenden. Manchmal auch mit der Familie. Ich habe immer das Gefühl, dass ich mehr Zeit mit ihnen hätte verbringen können", erklärte der frühere "Red Devil" im Interview mit dem englischen Guardian.

Es wird nicht das letzte musikalische Werk des einstigen Skandalkickers bleiben, denn das Lied ist nur ein Vorbote des für 2024 geplanten Albums. Schon im kommenden Herbst will der ehemalige Weltklasse-Stürmer sogar mit einer Reihe von Konzerten unter dem Titel "Cantona sings Eric" auf Tour gehen.

Die soll in seiner langjährigen Wahlheimat Manchester starten, wo der "King" ohnehin Kultstatus genießt. Außerdem tritt er noch in Irland, der Schweiz und Frankreich auf.