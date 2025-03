Ter Stegen fehlen die Worte: Barça-Familie trauert um verstorbenen Teamarzt (†50)

Barcelona (Spanien) - Der plötzliche Todesfall von Mannschaftsarzt Carles Miñarro García (†50) hat den FC Barcelona tief ins Mark getroffen. Nach der Spielabsage am Samstag trauerte auch der deutsche Nationaltorwart Marc-André ter Stegen (32) um den Mitarbeiter der Katalanen.

Marc-André ter Stegen (32) meldete sich nach dem tragischen Schicksalsschlag beim FC Barcelona im Netz zu Wort. © LLUIS GENEAFP

"Mir fehlen die Worte...", schrieb der 32-Jährige auf der Plattform X. "Ich sende deiner Familie und deinen Freunden all meine Kraft und Unterstützung. Ruhe in Frieden. Wir werden dich sehr vermissen und immer in unseren Herzen tragen, Carles."

Wenige Stunden vor dem Ligaspiel gegen Osasuna war der langjährige Mitarbeiter des medizinischen Personals plötzlich gestorben.

Wie die Mundo Deportivo berichtet, verbrachte der Doktor den Tag noch mit dem Team und behandelte sogar den ehemaligen Bayern-Stürmer Robert Lewandowski (36). Demzufolge empfahl er dem Knipser, gegen den Tabellenelften der LaLiga aufgrund gesundheitlicher Probleme auszusetzen.

Kurz darauf sei der 50-Jährige in seiner Mittagspause völlig überraschend verschieden.

"Ich kann es immer noch nicht glauben", schrieb Mittelfeldmann Pedri (22) in seiner Instagram-Story. "Unglaublich. Ruhe in Frieden, Doc. Viel Kraft für die Familie und Freunde. Möge Gott ihre Herzen in dieser schwierigen Zeit stärken", postete Innenverteidiger Ronald Araujo (26).