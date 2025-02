Mit 20 Schüssen hingerichtet! Nationalstürmer trauert um Familienmitglied

Wie die kolumbianische Regionalzeitung " Vanguardia " berichtet, war Luis Ramirez Lindao am Dienstagmorgen (Ortszeit) in seinem weißen Toyota-SUV auf den Straßen der Gemeinde Maicao unterwegs, als sich mehrere Personen auf einem Motorrad näherten.

Fußballprofi Luis Muriel (33) teilte die Traueranzeige seines Schwagers Luis Ramirez Lindao (†24) auf Instagram. © Screenshot/Instagram/luisfmuriel9

"Du hast uns mit der Leere deiner Abwesenheit zurückgelassen, doch die Erinnerung an dich bleibt für immer in unseren Herzen. In unseren Gedanken wirst du für immer weiterleben", hieß es darin. Seine Beerdigung findet bereits am Mittwoch statt.

Schon im Vorfeld der grausamen Tat hatte es den Meldungen zufolge Drohungen gegen den Geschäftsmann gegeben, der auch mit zwei lokalen Politikern verwandt sei.

Zum genauen Motiv wollten die Behörden zunächst keine Angaben machen, man gehe jedoch von einem gezielten Auftragsmord aus, der im Zusammenhang mit den politischen Verbindungen stehen könnte.