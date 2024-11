Musiker und Transfer-Fuchs: Lockte Ed Sheeran diesen Knipser zu seinem Lieblingsklub?

Ipswich (England) - Seit Kindheitstagen ist Musik-Superstar Ed Sheeran (33) glühender Anhänger des englischen Fußballklubs Ipswich Town . Dabei fungiert er schon mehrere Jahre als Sponsor und erwarb kürzlich auch Anteile am Verein. Im Sommer durfte er sich aber offenbar sogar als Kaderplaner probieren.

Ed Sheeran (33) unterstützt seinen Lieblingsklub Ipswich Town, wo er nur kann. © Bradley Collyer/PA Wire/dpa

Nach 22 langen Jahren stiegen die "Tractor Boys" vergangene Saison endlich wieder in die Premier League auf. Damit das auch so bleibt, packte anschließend der wohl berühmteste Anhänger mit an.

Wie die britische Boulevardzeitung The Sun berichtet, hatte der "Shape of You"-Interpret nämlich seine Finger bei einem Königstransfer im Spiel. Das habe Vorstandsvorsitzender Mark Ashton (52) nun bei einem Event offenbart.

"Ein Lokalmatador, ein globaler Superstar, ein Sponsor des Fußballvereins, inzwischen ein Aktionär - und jetzt offiziell Teil unseres Rekrutierungsteams", huldigte der 52-Jährige dem vierfachen Grammy-Gewinner.

Im Sommer habe man ein Auge auf einen ganz bestimmten Spieler geworfen und schnell realisiert, dass der Kicker ein großer Fan des englischen Songwriters ist.

"Ed hat mit ihm auf dem Trainingsgelände ein Zoom-Gespräch geführt, das hoffentlich entscheidend dazu beigetragen hat, den Deal mit dem Spieler über die Ziellinie zu bringen", beschrieb Ashton die geleistete Überzeugungsarbeit des Musikers.