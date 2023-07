Nach Bernd Schuster und Jupp Heynckes: Wird er der nächste deutsche Real-Trainer?

Madrid (Spanien) - Kaum war die Nachricht in der Welt, dass der Coach von Real Madrid, Carlo Ancelotti (64), nächstes Jahr brasilianischer Nationaltrainer wird , schon brodelt die Gerüchteküche um seinen Nachfolger: Ein Deutscher ist dabei ganz vorne im Rennen.

Julian Nagelsmann (35) ist zurzeit arbeitslos. Gespräche mit Top-Klubs führten bisher zu keinen fruchtbaren Ergebnissen. © INA FASSBENDER / AFP

Ancelotti stand in seiner Karriere bei so ziemlich jedem europäischen Klub mit großem Namen als Coach an der Seitenlinie.

Juventus Turin, AC Milan, FC Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern München, SSC Neapel, FC Everton und natürlich Real Madrid.

Vier Champions-League-Titel und fünf nationale Meisterschaften stehen bei dem Italiener im Lebenslauf. Wie kann so ein Gigant ersetzt werden?

Die spanische Sportzeitung "Mundo Deportivo" sieht mehrere Kandidaten. Mit dabei: Julian Nagelsmann (35)!

Der Ex-Bayern-Coach wäre nach Bernd Schuster (63, 2006 bis 2007) und Jupp Heynckes (78, 1997 bis 1998) der dritte Deutsche, der Real Madrid trainiert.

Der 35-Jährige brächte einige Vorteile für die Madrilenen mit!