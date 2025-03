Nach schwerer Hirnerkrankung: Emotionaler Abschied für Nationalspieler

Kristoffer Olsson (29) kehrte noch einmal auf den Platz zurück, um sich von den Fans des FC Midtjylland zu verabschieden. © Bo Amstrup/Ritzau Scanpix Foto/AP/dpa

Hinter ihm liegt eine unfassbar schwere Zeit! Mehr als ein Jahr ist vergangen, seit Kristoffer Olsson das letzte Mal ein Pflichtspiel für den FC Midtjylland bestritt, stattdessen standen nach einer äußerst seltenen Hirnentzündung mit zahlreichen kleinen Blutgerinnseln im Gehirn Krankenhaus und Reha an.

Jetzt ist der 47-malige schwedische Nationalspieler allerdings auf den Platz zurückgekehrt - wenn auch nur, um sich von den Fans des FC Midtjylland zu verabschieden.

Statt in Dänemark weiter an seiner Genesung zu arbeiten, wird Olsson in seine schwedische Heimat zurückkehren und löste deshalb seinen Vertrag mit dem dänischen Erstligisten im gegenseitigen Einvernehmen auf.

In der Halbzeitpause der Partie gegen den Brøndby IF betrat der 29-Jährige den Platz und ließ sich von den Anhängern der Dänen feiern.

"Ich möchte mich bei allen im und um den Verein herum bedanken - und vor allem bei den Fans. Als ich nach meiner Krankheit zurückkehrte, sah ich im Stadion eine riesige Fahne mit meinem Bild. Sie ist immer noch da, und das berührt mich sehr", sagte Olsson.

"Die Liebe und Unterstützung, die ich von den Fans und dem gesamten Verein erhalten habe - das werde ich nie vergessen."