Wegen einer Hirnerkrankung plötzlich am Beatmungsgerät: Sorge um Nationalspieler!

Kristoffer Olsson (28) kann derzeit nicht auf dem Platz stehen: Der schwedische Nationalspieler liegt mit einer mysteriösen Gehirnerkrankung im Krankenhaus. © Erik Simander/TT News Agency/AFP

Angesichts der zunehmenden Gerüchte und Spekulationen über Olssons Abwesenheit sehe man sich zu einer Stellungnahme gezwungen, teilte Midtjylland auf seiner Homepage mit.

Die schockierende Wahrheit: Der Fußballer habe am 20. Februar in seiner Wohnung das Bewusstsein verloren und sei in die Uniklinik in Aarhus eingeliefert worden.

Dort werde er stationär behandelt und müsse beatmet werden - auch nach einer Woche noch!

Die Sorge um den Schweden ist groß: "Kristoffer Olsson leidet offenbar an einer akuten Gehirnerkrankung, die weder auf irgendeine Art von Selbstverletzung zurückzuführen ist, noch durch äußere Faktoren verursacht wurde", schrieb der dänische Verein.

"Ein Team führender dänischer Medizinexperten arbeitet derzeit intensiv an der Diagnose und der Einleitung der richtigen Behandlung." Heißt: Woran Olsson genau leidet, ist noch nicht klar!