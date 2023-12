Nackt duschen? Verboten! Ex-Bayern-Star packt über Leben in Katar aus

In Katar wurde James Rodríguez (32, r.) nicht glücklich - und verließ das Land schnell wieder. © KARIM JAAFAR / AFP

"Dort essen alle mit der Hand, das war schwierig für mich", verriet der Ex-Bayern-Profi.

"Sie teilten es mit mir und ich sagte: 'Nein, danke.' Ich fragte nach Besteck und sie sagten mir: 'Nein, mit deiner Hand' und ich antwortete: 'Ihr seid doch verrückt, ich werde nicht mit meiner Hand essen'."

Zudem habe er wenn dann mit der rechten Hand essen müssen, da die linke der Körperhygiene vorbehalten sei. Doch darauf habe sich der 32-Jährige nicht einlassen wollen.

Wenig verwunderlich also, dass Rodríguez nach einem Jahr bereits wieder seine Koffer packte und Katar in Richtung Griechenland verließ. Nach sieben Monaten bei Olympiakos Piräus verließ er allerdings auch Europa wieder, war drei Monate lang vereinslos und heuerte schließlich in Brasilien bei São Paulo an.

Dort will der immer wieder hoch gehandelte Torschützenkönig der WM 2014, der die in ihn gesetzten Erwartungen nur selten erfüllen konnte, nun endlich wieder an alte Zeiten anknüpfen - und das Kapitel Katar endgültig hinter sich lassen.