Nanu! Jürgen Klopp verliert in TV-Interview die Nerven und geht Reporter rüde an

Manchester - Der FC Liverpool hat sich am Sonntagabend aus dem FA-Cup verabschiedet und Jürgen Klopp (56) gibt den Miesepeter! In einem TV-Interview lässt er seine ganze Enttäuschung einen Journalisten spüren.

Jürgen Klopp (56, h.) sollte schon schnell gegenüber einem Reporter ungehalten werden (Archivbild). © Peter Byrne/PA Wire/dpa

Diese Niederlage hat Spuren hinterlassen! Jürgen Klopp war maßlos bedient nach dem späten Knockout gegen Manchester United.

Sein Team hatte in der 105. Minute der Verlängerung im Old Trafford die 3:2-Führung erzielt und musste sich am Ende dennoch mit 3:4 geschlagen geben. Amad Diallo (21) hatte für ManUnited in der 120. Minute plus eins getroffen.

Für Klopp auf seiner Abschiedstournee bei Liverpool ein bitterer Rückschlag, der ihn zu einer ziemlich dünnhäutigen Reaktion veranlasste:

Die Frage eines skandinavischen Reporters des Streamingdienstes viaplay bügelte der LFC-Trainer äußert unsouverän ab: "Eine etwas dumme Frage, muss ich sagen", knurrte Klopp.

"Ich bin wirklich enttäuscht über diese Frage, aber Sie dachten offensichtlich, sie sei gut", so der 56-Jährige schmollend.