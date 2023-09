Nass und hauteng: Fußballerinnen fürchten erstes Spiel - Wegen ihrer Trikots!

Birmingham (England) - Sie fürchten ihren ersten Spieltag! Am Sonntag absolviert das Frauenteam des englischen Erstligisten Aston Villa sein erstes Saisonspiel, die Partie gegen Manchester United wird live in der BBC übertragen. Doch das Team soll nicht gerade auf den Saisonauftakt hinfiebern - wegen seiner Trikots!

Ob Aston Villas Youri Tielemans (26) wegen des Spielverlaufs oder seines Trikots so schaut? © IMAGO / Fotostyk

Es ist bereits beim Herrenteam gut zu beobachten: Die Trikots des Premier-League-Klubs aus Birmingham saugen Schweiß extrem stark auf und liegen dann nass und hauteng am Körper an.

Die Fußballer sollen sich laut Telegraph schon bei ihrem Verein über ihre Shirts beschwert haben, weil sie durch das schwere Material der Trikots stärker schwitzen und ihre Kleidung sie dadurch, dass sie den Schweiß stark aufnehme, belaste - ein Wettbewerbsnachteil. Dazu kommt die Optik: Die Spieler sehen aus, als hätten sie an einem Wet-T-Shirt-Contest teilgenommen.

Doch Ausrüster Castore (stattet unter anderem auch Bayer Leverkusen aus) hat so kurzfristig noch keine Lösung für das Problem parat. Und genau das macht dem Frauenteam Sorgen!

Das Team rund um die Schweizer Social-Media-Sensation Alisha Lehmann (24) startet am Sonntag live in der BBC in die Saison, und hatte eigentlich darauf gehofft, dass die aktuellen Trikots bis dahin Geschichte sind.