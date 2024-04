Nationaltorwart blamiert sich gewaltig: Ter Stegen leistet sich Riesen-Bock!

Barcelona (Spanien) - Der FC Barcelona gewann am Montagabend mit 4:2 gegen den FC Valencia und bleibt so zumindest auf Vizemeister-Kurs in LaLiga - doch dafür konnten sich die Katalanen ausnahmsweise mal nicht bei ihrem deutschen Keeper Marc-André ter Stegen (32) bedanken. Dieser leistete sich nämlich einen kapitalen Patzer.