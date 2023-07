Auch DFB-Stars liken umstrittenen Post: Holland-Stürmer löst hitzige Debatte aus!

Chester (Vereinigtes Königreich) - Ein Urteil bewegt die Fußballwelt! Mit einem emotionalen Beitrag auf Instagram kommentierte der niederländische Nationalspieler Memphis Depay (29) den Freispruch des inzwischen vereinslosen Linksverteidigers Benjamin Mendy (29). Zahlreiche Kollegen drückten daraufhin auf den Like-Button, was allerdings hohe Wellen schlug.

"Wir können nicht akzeptieren, dass uns das als Sportler passiert. Wer wird für uns eintreten, wenn wir Hilfe brauchen - nicht wenn der Schaden schon angerichtet ist?", fügte der Oranje-Angreifer an und verlinkte dabei auch die FIFA, die Premier League, Manchester City und die französische Nationalmannschaft.

So forderte Atlético-Star Depay etwa mehr Schutz für Fußballer: "Und was tun wir jetzt? Wer wird diesem Bruder helfen, zu heilen? Wer wird für den Schaden, der seinem Namen zugefügt wurde, verantwortlich sein?"

Der 29-jährige Franzose wurde in seinem Wiederaufnahmeverfahren von den Vorwürfen der Vergewaltigung sowie der versuchten Vergewaltigung freigesprochen. Anschließend erhielt der zehnfache Nationalkicker der "Équipe Tricolore" unterstützende Worte von mehreren Berufsgenossen.

Nach fast drei Jahren im Kreuzfeuer der Justiz endete für den früheren Abwehrmann von Manchester City am vergangenen Freitag eine lange Leidenszeit.

Der deutsche Nationalspieler Antonio Rüdiger (30) kommentierte den Post von Memphis Depay (29, nicht im Bild) auch mit drei Klatsch-Emojis. © Bernd Thissen/dpa

Darunter auch die DFB-Stars Antonio Rüdiger (30) sowie Kevin Trapp (33), sein ehemaliger City-Kollege Jack Grealish (27) und Ex-Schalke-Spielmacher Ivan Rakitic (35). Insgesamt sammelte der Post bereits knapp 1,3 Millionen "Gefällt mir"-Angaben.

Am Sonntag schlug Real-Stürmer Vinicius Junior (23) dann in die gleiche Kerbe und schrieb auf Twitter: "Du hast zwei Jahre Deiner Karriere verloren, aber das ist noch das Geringste", so der Brasilianer.

Und er fügte an: "Was ist mit dem psychologischen Schaden? Dein Leben wird sicher nicht mehr dasselbe sein. Die Kultur der Rufzerstörung hat ein weiteres Opfer gefordert."

Doch die flammenden Mahnungen der Elite-Kicker und der umfassende Schulterschluss stießen nicht nur auf Gegenliebe. Neben zahlreichen Fans meldeten sich in den sozialen Netzwerken auch mehrere Journalisten zu Wort.

Autorin und Podcasterin Mara Pfeiffer (45) zwitscherte: "Diese Leute sind so abgefüllt mit ihren Privilegien, so eingeschlossen in ihre Bubble, es ist wirklich unglaublich. Aber Spieler und Fans feiern ihn, weil mutmaßliche Opfer halt immer lügen."

Insgesamt 13 Frauen beschuldigten Mendy im Laufe der Ermittlungen. Von seinem Klub aus Manchester wurde er vor knapp zwei Jahren zunächst suspendiert, seit dem 1. Juli ist er nach Ablauf seines Vertrags vereinslos. "Es ist zum Kotzen", so Pfeiffer weiter.