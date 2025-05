Nicht sein So(h)n: Stürmer-Star mit falschem Kind erpresst

Das Duo sei bereits im Juni 2024 und nochmals im März 2025 mit dem Premier-League-Stürmer in Kontakt getreten und habe ihm den Bären einer erfundenen Schwangerschaft aufbinden wollen.

Demnach handelt es sich um eine Frau in ihren Zwanzigern sowie einen Mann in seinen Vierzigern.

Wie die südkoreanische Polizei laut Yonhap News am Donnerstag mitteilte, wurden zwei Personen festgenommen, die im Verdacht stehen, den Kapitän der Tottenham Hotspurs erpresst zu haben.

Seit Jahren gehört Heung-min Son (32) zu den besten Kickern der Insel und ist absoluter Leistungsträger bei Tottenham. © GLYN KIRK/AFP

Zwar bandelte der frühere HSV- und Leverkusen-Kicker in der Vergangenheit kurzzeitig mit den südkoreanischen Sängerinnen Min-ah Bang (32) und So-young Yoo (39) an, doch Son gilt als absoluter Vorzeigeprofi und stellt die Familienplanung der Karriere aktuell noch ganz offen hinten an.

"Mein Vater sagt - und ich stimme ihm zu -, dass, wenn man heiratet, die Familie die wichtigste Sache ist. Erst Frau und Kinder, dann der Fußball", verriet der 133-fache Nationalspieler vor einigen Jahren der Sun.

"Ich möchte sicherstellen, dass der Fußball die Nummer eins sein kann, solange ich auf dem höchsten Niveau spiele", fügte Son an. "Wenn man mit 33 oder 34 seine Karriere beendet, kann man immer noch ein langes Leben mit der Familie haben."