Nur fünf Teams aus Europa sind schlechter: Nummer 157 der Welt winkt noch heute EM-Quali!

Moldau - Noch am Montagabend könnte es zu einer Fußballsensation kommen: Die letzten Spiele der EM-Qualifikation in Gruppe E stehen an - und das sechst-schlechteste Team Europas könnte sich tatsächlich für die EM 2024 in Deutschland qualifizieren! Und das sogar ohne Rumrechnerei: Die Republik Moldau muss einfach nur ihr Spiel gewinnen.