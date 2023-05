Nur Stunden nach der Königs-Krönung: Liverpool-Fans buhen eigene Nationalhymne aus!

Liverpool (England) - Darüber dürfte der neue König "not amused" sein! Am Tag der Krönung von Charles III. machten die Fans des FC Liverpool keinen Hehl aus ihrer Einstellung gegenüber den landeseigenen Royals und übertönten die Nationalhymne mit Buhrufen.

In weiten Teilen der Liverpooler Anhängerschaft stößt das Königshaus auf wenig Gegenliebe. © Richard Sellers/PA Wire/dpa

Aus gegebenem Anlass erklang vor den Premier-League-Begegnungen des 35. Spieltags "God Save the King" in den Stadien auf der Insel.

So auch vor der Partie zwischen den "Reds" und dem FC Brentford am Samstagabend im Anfield. Allerdings war das Lied in der altehrwürdigen Arena dabei kaum zu hören.

Stattdessen schallte ein Konzert aus Pfiffen und Buhrufen von den Rängen auf den Rasen. Einige Zuschauer starteten darüber hinaus eigene "Liverpool"-Rufe, bevor direkt nach der Nationalhymne "You'll Never Walk Alone" angestimmt wurde.

Die Stadt an der Merseyside und die Anhänger der dort ansässigen Klubs gelten schon lange als äußerst kritisch gegenüber dem Königshaus.

Dessen pompöse Zurschaustellung des royalen Reichtums, während viele Menschen im Land mit wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen haben, geht zahlreichen Fans und Einwohnern offenbar gegen den Strich. Die anti-monarchische Haltung wuchs und festigte sich in der Gegend bereits während des 19. Jahrhunderts, wie der Mirror kürzlich berichtete.

Trotzdem entschied sich der LFC, die Hymne "in Anerkennung der Bitte der Premier League, die Krönung zu würdigen" abzuspielen, wie es in einem Statement vom Freitag hieß.