Krönung von König Charles III.: Morgen ist es so weit, sorgt Regen für Probleme?

London - Großbritannien bekommt einen neuen König! Am Samstag findet die Krönung von Charles III. (74) statt. Wann geht's los, wo kann man zuschauen und welche Promis und Royals sind dabei? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zu den aktuellen Geschehnissen in London gibt's hier im TAG24-Liveticker!

Das Wichtigste für alle royalen Fans in Kürze : Der Krönungs-Gottesdienst findet von 12 bis 13 Uhr in der Westminster Abbey statt. Sowohl in den Stunden davor als auch danach gibt es aber eine prunkvolle Prozession vom bzw. zum Buckingham Palace.

An sich trägt Charles bereits seit dem 8. September 2022 den Titel des Königs, denn an diesem Tag starb seine Mutter Queen Elisabeth II. (†96) und er wurde ihr Nachfolger auf dem Thron. Nun findet am Samstag (6. Mai) die offizielle Krönung statt, wodurch der ehemalige Prinz und seine Frau Camilla (75) endgültig zum neuen Königspaar des Vereinigten Königreichs werden.

Einst war das Land eine britische Kolonie, aus dieser Zeit wurden einige Schmuckstücke nach Großbritannien geschickt, und zwar als vermeintliche Geschenke. Auch ein 530 Karat schwerer Edelstein, der sich nun im Zepter des Königs befindet, gehört dazu. Muss der wertvolle Diamant nun zurückgegeben werden? Mehr dazu lest Ihr im TAG24-Artikel zum Thema "Südafrika will Diamant aus königlichem Zepter zurück" .

Ungünstiger Zeitpunkt so kurz vor der Krönung: Südafrika will den größten Diamanten der Welt zurück - und der befindet sich zurzeit im königlichen Zepter der britischen Royals.

Zum verlängerten Krönungswochenende in Großbritannien werden Bahnreisende von ihrem König persönlich zur Vorsicht aufgefordert.

Der 74-jährige Monarch hat gemeinsam mit seiner Frau Königin Camilla eine Bahndurchsage aufgenommen. Diese soll am Wochenende und am Krönungsfeiertag am Montag im gesamten Streckennetz der Züge in Großbritannien und der Londoner U-Bahn zu hören sein.

"Meine Frau und ich wünschen Ihnen und Ihren Familien ein wunderbares Krönungswochenende", beginnt Charles die Ansage. Camilla sagt darauf: "Wo auch immer Sie reisen, wir hoffen Sie haben eine sichere und angenehme Reise." Der König schließt mit dem in der Londoner Underground häufig zu hörenden: "Please mind the gap" (Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante).