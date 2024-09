Olmo hat weiter Sch**ße am Schuh: Ex-RB-Star kann wochenlang nicht spielen

Dani Olmo (26) fehlt dem FC Barcelona mehrere Wochen. © LLUIS GENE / AFP

Wie der spanische Tabellenführer am Montag mitteilte, fällt der Neuzugang aus Leipzig "vier bis fünf Wochen" aus.

Der Mittelfeldspieler hatte sich am Sonntag beim 4:1-Erfolg beim FC Girona am rechten Oberschenkel verletzt. Zuvor erzielte der ehemalige Leipziger sehenswert das 3:0.

Damit verpasst der 26-Jährige die ersten Spiele in der Champions League gegen die AS Monaco und Young Boys Bern sowie die Länderspiele mit Spanien gegen Dänemark und Serbien im Oktober. Zu den wichtigen Spielen gegen Bayern München in der Königsklasse (23. Oktober) sowie dem Clasico bei Real Madrid (27. Oktober) könnte Trainer Hansi Flick (59) wieder auf Olmo zählen.

Nach der erfolgreichen EM war Olmo von RB Leipzig für etwa 55 Millionen Euro zu den Katalanen gewechselt.