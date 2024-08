Warum Dani Olmo über seinen Wechsel von RB Leipzig zum FC Barcelona nicht glücklich ist!

Barcelona/Leipzig - Es war immer sein Herzensverein, der Klub seiner Jugend und eine Rückkehr war fest eingeplant. In diesem Sommer hat es geklappt! Dani Olmo (26) hat RB Leipzig verlassen und sich dem FC Barcelona angeschlossen . Doch sein Start in Spanien lief alles andere als wünschenswert.

Tribüne statt Rasen: Dani Olmo (26) ist beim FC Barcelona gerade nicht sehr glücklich über seine Rolle. © LLUIS GENE / AFP

Denn trotz zweier Ligaspiele stand der Offensivstar bisher noch keine einzige Minute auf dem Feld. Das hat aber absolut nichts mit seiner sportlichen Qualität zu tun.

Viel mehr konnten die Katalanen ihren neuen Goalgetter aufgrund zu hoher Transfer- und Gehaltsausgaben noch nicht registrieren. Bonuszahlungen inklusive legte der Klub knapp 60 Millionen Euro auf den Tisch, um Olmo zu bekommen.

Absoluter Worst Case: Bis zum 30. August schaffen es die Spanier nicht Olmo anzumelden. Das würde dann bedeuten, dass er die komplette Hinrunde nicht spielen dürfte. Ein Albtraum für den 26-Jährigen.

Doch noch ist man bei Barca zuversichtlich, auch wenn der Angreifer wohl auch das dritte Ligaspiel am Dienstagabend gegen Rayo Vallecano verpassen wird. "Es wäre großartig, ihn gegen Rayo im Team zu haben, aber wir werden sehen, was passiert. Das ist eine Sache, die weder der Spieler noch der Coach kontrollieren kann. Wir haben mit ihm über die Situation gesprochen. Wir wissen, dass es hier in Barcelona ein bisschen schwierig ist", so sein Trainer Hansi Flick (59) am Montag.

Und weiter: "Natürlich ist jeder Spieler, der nicht spielen kann, unglücklich. Das ist normal. Aber er kennt die Gründe hier in Barcelona und wenn er im Kader steht, dann bin ich mir zu 100 Prozent sicher, dass er bereit ist."