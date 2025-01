Olmo-Posse sorgt für Spott: FC Barcelona von Viertligist verhöhnt

Ein Video des spanischen Portals Relevo zeigt, wie die Anhänger von Barbastro lautstark "Wo ist Dani Olmo, Dani Olmo, wo bist du?" in Richtung des FC Barcelona grölten.

So mussten die Katalanen am Samstagabend im spanischen Pokal gegen den Viertligisten UD Barbastro antreten - und sich vor der Partie spöttische Gesänge der gegnerischen Fans gefallen lassen.

Hansi Flick (59) muss beim FC Barcelona zurzeit unfreiwillig auf zwei Spieler verzichten, gibt sich aber zuversichtlich. © Jose Breton/AP/dpa

Im Anschluss zeigte sich Trainer Hansi Flick (59) zuversichtlich, dass der spanische Europameister, für den die Blaugrana im Sommer immerhin 60 Millionen Euro an RB Leipzig bezahlten, in den Kader zurückkehren wird.

"Ich habe das Vertrauen, dass der Klub das schaffen wird", sagte der frühere Bundestrainer nach dem Pokalerfolg.

Er habe noch am Morgen mit dem Mittelfeldmann geredet. "Dani will für Barça spielen. Wir brauchen ihn und auch Pau Víctor [konnte ebenfalls nicht registriert werden, Anm. d. Red.]. Sie sind sehr gute Spieler", betonte Flick: "Wir müssen abwarten. Das ist das Einzige, was wir jetzt tun können."

Aufgrund finanzieller Engpässe gerät der FC Barcelona immer wieder in die Situation, Spieler nicht registrieren zu können. Meist treiben die Katalanen doch noch irgendwoher das nötige Geld auf, in diesem Fall schob der Kontrollausschuss des spanischen Fußballverbands der Registrierung von Olmo und Pau Víctor (23) allerdings endgültig einen Riegel vor.

Dagegen geht Barça aktuell gerichtlich vor, sollte das aber nicht gelingen, dürften sowohl Olmo als auch Victor die Blaugrana ablösefrei verlassen.