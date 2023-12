Olympia-Quali völlig absurd: Team braucht hohe Klatsche, um eine Chance zu haben!

Glasgow (Schottland) - Mit Fairness hat das nur noch wenig zu tun! In der Nations League der Frauen werden zwei Olympia-Tickets v ergeben. Um selbst bei den Sommerspielen in Paris dabei sein zu dürfen, müssen Schottlands Fußballerinnen ihr Spiel gegen England (Dienstag, 20.45 Uhr) verlieren - und das möglichst hoch!

Die schottischen Nationalspielerinnen sind zwar längst raus aus dem Rennen um den Gruppensieg - und haben ihre Olympia-Quali doch in der eigenen Hand. © Lesley Martin / AFP

Schottland selbst liegt in der Nations-League-Gruppe A1 abgeschlagen auf dem letzten Platz und hat keine Chance mehr auf das Finalturnier, bei dem zwei Plätze für das olympische Fußballturnier ausgespielt werden.

Doch weil bei Olympia, anders als etwa bei einer EM oder WM, nur eine britische Mannschaft teilnehmen darf, wurde vor dem Qualifikationsprozess festgelegt, dass England stellvertretend für Großbritannien um die Quali spielt.

Und so haben zumindest einige schottische Fußballerinnen doch noch die Chance, ihren Olympia-Traum zu realisieren - und zwar dann, wenn England sich qualifiziert.

Die "Lionesses" liegen in der Gruppe A1 derzeit aber wegen des um drei Treffer schlechteren Torverhältnisses punktgleich mit den führenden Niederländerinnen nur auf Platz zwei!

Die Lösung scheint also ganz einfach: Während die Niederlande und der Gruppendritte Belgien im Parallelspiel beide noch um den Gruppensieg kämpfen, könnte Schottland sich von England abschießen lassen und so die Teilnahme am Finalturnier für Großbritannien sicherstellen.