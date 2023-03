Pfeifkonzert für Lionel Messi? Eigene Fans sauer auf den Weltfußballer

Nach zuletzt schwachen Leistungen sieht sich PSG-Star Lionel Messi (35) mit harscher Kritik der eigenen Anhänger konfrontiert. © Tom Weller/dpa

In seiner langen und äußerst erfolgreichen Fußballerkarriere lagen Superstar Lionel Messi (35) Millionen Fußballfans zu Füßen.

Wie die spanische Zeitung "El Mundo Deportivo" berichtete, herrscht unter den erfolgsverwöhnten PSG-Anhängern großer Frust. Diese sollen den Superstar zuletzt sogar für das Ausscheiden aus der Champions-League gegen den FC Bayern München (0:1 und 0:2) verantwortlich gemacht haben.

Für den argentinischen Ausnahmekönner könnte es demnach bereits im nächsten Heimspiel am Sonntag gegen Stade Rennes ungemütlich werden.

Spanischen Medienberichten zufolge soll ein namentlich nicht genanntes Mitglied der Gruppe "Collectif Ultras Paris" bereits im Vorfeld der Partie eine Protest-Aktion gegen Messi angekündigt haben:

"Wir werden Messi am Sonntag auspfeifen. Sein Gehalt ist zu hoch im Verhältnis zu dem, was er auf dem Platz leistet" - so die anonyme Stimme, die für den Superstar nichts Gutes erahnen lässt.